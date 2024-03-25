وزير التعليم العالي: نسعى لجعل الجامعة الفرنسية قِبلة لطلاب الشرق الأوسط

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يسعى لأن تصبح الجامعة الفرنسية في مصر قِبلة للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك خلال تفقد موقع الجامعة الفرنسية، صباح اليوم الإثنين؛ للاطلاع على بدء أعمال الإنشاء والتأسيس لمقر الحرم الجديد للجامعة في مدينة الشروق.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الدولة تعمل على جعل الجامعة الفرنسية مركزًا لنقل الخبرات التعليمية المصرية إلى مختلف الدول الإفريقية.

وأعرب وزير التعليم العالي عن تطلعه لتحقيق إنجاز في خطوات تنفيذ مشروع إنشاء حرم الجامعة الفرنسية لاستكماله بأفضل صورة.

وأوضح وزير التعليم العالي أنها تُمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية وخطة الدولة؛ لتكون مصر منصة تعليمية ذات تنافسية دولية عبر تقديم نماذج متنوعة ومُتميزة من الخدمات التعليمية لكل أبناء المنطقة.

مشروع الجامعة الفرنسية حظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية

وأكد وزير التعليم العالي أن مشروع الجامعة الفرنسية حظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية ضمن خطتها لدعم الجامعات الأهلية، وكجزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج مُتميزة من الجامعات الدولية بالتعاون مع الدول ذات الخبرة في المجالات التعليمية والبحثية.

ونوه وزير التعليم العالي بالدعم الكبير لمشروع الجامعة الفرنسية من قِبل القيادة السياسية في الدولتين، منذ بدايته في عام 2019 والذي تم اختياره كعام للتبادل الثقافي المصري الفرنسي، وكان من نتائجه اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة.

وأكد وزير التعليم العالي حرص الحكومة المصرية على تقديم المساندة لإنشاء الجامعة الفرنسية بهدف تحويلها إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية مُتميزة، تمثل الجامعات الذكية من الجيل الجديد.

ولفت وزير التعليم العالي إلى زيارته الأخيرة لباريس؛ للمشاركة في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والقيام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء الجامعات الفرنسية المختلفة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المُشترك في التخصصات العلمية ذات الاهتمام المُشترك، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين وخاصة في التعاون الأكاديمي والبحثي.

جاء ذلك برفقة إريك شيفالير سفير فرنسا بالقاهرة، وأوليفيه ريشار نائب رئيس قطاع الشؤون العالمية والتعاون الدولى بوزارة الخارجية الفرنسية، وكليمانس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتور دينيس ديربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر.



