الهلال الأحمر الكويتي يوزع 30 ألف وجبة إفطار صائم جنوب قطاع غزة

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع "إفطار صائم"، عبر توزيع 30 ألف وجبة على النازحين الفلسطينيين في المناطق الجنوبية بقطاع غزة.



وقال مدير مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين القائمة على تنفيذ المشروع محيسن العطاونة، إن الهلال الأحمر الكويتي بدأ في المرحلة الأولي من تنفيذ مشروع افطار الصائمين في دير البلح وخان يونس ورفح جنوب القطاع، موضحا أن هذه المرحلة هي الأولي في شهر رمضان وسيتلوها مراحل أخرى تضم توزيع طرود غذائية على الصائمين الفلسطينيين خاصة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ونقص المساعدات.



وأعرب العطاونة عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا والمؤسسات الخيرية وعلى رأسها الهلال الأحمر الكويتي القائم على المشروع وعدة مشاريع إنسانية أخرى وسط عدوان الاحتلال المستمر منذ أكتوبر الماضي.