رئيس مطاي يقود حملة لمتابعة المعديات والمراكب النيلية

يواصل المهندس حامد فخري ، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، جولاته المكوكية لمتابعة كافة الجهات والقطاعات المختلفة ، حيث قام اليوم الإثنين 25 مارس 2024 ، بجولة لمتابعة سير العمل بالمعديات والمراكب النيلية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

بالمرور على كافة المعديات والمراكب النيلية ، سواء العامة أو الخاصة للإطمئنان على صلاحيتها ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية المقررة للمواطنين والمركبات ، حفاظا على أرواح المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي ، بحضور ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز، وعبد المنعم البرعي رئيس التفتيش المالي والإداري بالمركز ، الحالة العامة للمعديات النيلية بالشيخ حسن ، في اطار استعدادات مركز مطاي لإستقبال عيد الفطر المبارك .

وذلك لمتابعة سير العمل بها ، ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، و مراجعة أجهزة الحماية المدنية ، وتفقد رئيس المركز ، أطقم الإنقاذ ووسائل الإطفاء ، وتم مراجعة رخص العاملين بالمعديات والتأكد من سريانها، وكذلك رخص تسيير المعديات ، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع ، و مدى الإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات والتأكد من إحكام وإغلاق الأبواب الحديدية بشكل آمن اثناء الإبحار او التوقف ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.