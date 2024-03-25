الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يقود حملة لمتابعة المعديات والمراكب النيلية

جولة المتابعة
جولة المتابعة

يواصل المهندس حامد فخري ، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، جولاته المكوكية لمتابعة كافة الجهات والقطاعات المختلفة ، حيث قام  اليوم  الإثنين 25 مارس 2024 ، بجولة لمتابعة سير العمل بالمعديات والمراكب النيلية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

بالمرور على كافة المعديات والمراكب النيلية ، سواء العامة أو الخاصة للإطمئنان على صلاحيتها ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية المقررة  للمواطنين والمركبات ، حفاظا على أرواح المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، تفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي ، بحضور  ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز، وعبد المنعم البرعي رئيس التفتيش المالي والإداري بالمركز ، الحالة العامة للمعديات النيلية بالشيخ حسن ، في اطار استعدادات مركز مطاي لإستقبال عيد الفطر المبارك  .

 

وذلك لمتابعة سير العمل بها ، ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، و مراجعة أجهزة الحماية المدنية ، وتفقد رئيس المركز ، أطقم الإنقاذ ووسائل الإطفاء ، وتم مراجعة رخص العاملين بالمعديات والتأكد من سريانها، وكذلك رخص تسيير المعديات ، ومتابعة تواجد جميع العاملين  بالمشروع ، و مدى الإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات والتأكد من إحكام وإغلاق الأبواب الحديدية بشكل آمن اثناء الإبحار او التوقف ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.

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