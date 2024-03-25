حسام البدري يشارك فى الدورة التدريبية برو بالعراق

يواصل حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي مشاركته في حضور فعاليات الدورة التدريبية للحصول علي شهادة رخصة التدريب PROوهي أعلى شهادة تدريبة.

وحصل البدري علي كل الشهادات التي تمكنه من الحصول المشاركة في هذه الدورة التدريبية.

وتقام الدورة في قاعاتِ وملاعب كلية التربيةِ البدنية وعلوم الرياضة في جامعةِ بغداد تحت إشراف المديرِ الفنيّ للاتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور وسام نجيب اصليوه.

ويحاضر في الدورةِ، المحاضرُ البلجيكيّ «كريس فان دير»، فضلاً عن مساعديه، وبحضور (26) مدرباً مشاركاً على أن تستمر الدورة حتى 30 من الشهر الحالي.

وحقق البدري نتائج متميزة خلال قيادته للزوراء العراقي هذا الموسم ونجاحه في بناء فريق جديد ومنافسة الكبار في الدوري العراقي