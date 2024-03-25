استمرار فاعليات مسابقة الأزهري الصغير بالإسماعيلية

تابع فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، تصفيات "مسابقة الأزهري الصغير"والتي تقام على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وخلال زيارة فضيلته اطمأن على انتظام سير العمل في المسابقة ، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى على هدوء واستقرار اللجان.

وقالت الدكتورة عزة عرابي، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن المسابقة والتي يشارك فيها مئات الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرىة تتكون من أربعة مستويات:المستوى الأول: حفظ 4 أجزاء أو أكثر، والمستوى الثاني: حفظ 3 أجزاء، والمستوى الثالث: حفظ جزءان،والمستوى الرابع: حفظ جزء واحد.

وتُعدّ مسابقة الأزهري الصغير أحد أهم الفعاليات التي ينظمها قطاع المعاهد الأزهرية؛ وتستهدف المسابقة، الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف، ويحصل الفائزون في المسابقة على جوائز قيّمة، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله تعالى.