الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يهدد أمريكا في حالة عدم استخدام حق الفيتو بمجلس الأمن

نتنياهو
نتنياهو

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، "بسحب وفد إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "نتنياهو أبلغ أعضاء الوفد الذي كان من المفترض أن يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث الأنشطة المحتملة في رفح، أنه إذا لم يستخدم الأمريكيون حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة دون تحرير الرهائن، سيلغي مغادرة الوفد إلى واشنطن".

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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