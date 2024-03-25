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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل إمبراطورية ميم| موعد عرض الحلقة 15 والقنوات الناقلة

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يدخل مسلسل إمبراطورية ميم في الماراثون الرمضاني 2024، وسط الأعمال الدرامية المتنوعة بين الأكشن والاجتماعي والكوميدي.

 

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً.

ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ 6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.


أحداث مسلسل إمبراطورية م

تضم أحداث مسلسل إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية  فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.
روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما  وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

 

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