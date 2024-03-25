الإثنين 25 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صرف تعويضات توسعات ميناء العريش البحري بشمال سيناء

اسماء المستفدين
اسماء المستفدين

 

في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاع الثاني تقسيم  ( بالميرا - الصحفيين ) .

كما تم صرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد من  المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 24/3/2024 إلي 7/4/2024 وبيان الكشوف كالآتي : 


مركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (25) مزارع
تبدأ باسم / مباركة احمد سالم سليمان  
وتنتهي باسم / سعد حمدان اسماعيل عبيد
مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (8) مزارع


تبدأ باسم / عزة موسي حسن صبيح
وتنتهي باسم / مني عياده سليمان عواد
مركز الشيخ زويد ( الجورة ) عدد المزارعين (2) مزارع
تبدأ باسم / عرفات خضر سالمان     
وتنتهي باسم / محمد احمد محمد سلمان

ووجه الاهالى الشكر إلى محافظ شمال سيناء اللؤاء شوشة والجنة الحصر من المحافظة والزراعة والجهاز التنفيذي 

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