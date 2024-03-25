صرف تعويضات توسعات ميناء العريش البحري بشمال سيناء

في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاع الثاني تقسيم ( بالميرا - الصحفيين ) .

كما تم صرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد من المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 24/3/2024 إلي 7/4/2024 وبيان الكشوف كالآتي :



مركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (25) مزارع

تبدأ باسم / مباركة احمد سالم سليمان

وتنتهي باسم / سعد حمدان اسماعيل عبيد

مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (8) مزارع



تبدأ باسم / عزة موسي حسن صبيح

وتنتهي باسم / مني عياده سليمان عواد

مركز الشيخ زويد ( الجورة ) عدد المزارعين (2) مزارع

تبدأ باسم / عرفات خضر سالمان

وتنتهي باسم / محمد احمد محمد سلمان

ووجه الاهالى الشكر إلى محافظ شمال سيناء اللؤاء شوشة والجنة الحصر من المحافظة والزراعة والجهاز التنفيذي