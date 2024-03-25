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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقع بياض ومقر كتيبة ليمان بالقذائف المدفعية

القذائف المدفعية
القذائف المدفعية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله” موقع بياض ‏بليدا، ومقر كتيبة ‏ليمان المستجد، وتجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024 موقع بياض ‏بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ 

كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 بعد ظهر يوم الاثنين 25-03-2024  مقر كتيبة ‏ليمان المستجد بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏وتم استهداف تجمعاً ‏لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

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