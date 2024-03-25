طلب رسمي لحجب "تيك توك" في العراق.. وأرقام جديدة للمواقع الإباحية

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، الإثنين، تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك.

وأشارت الياسري إلى أن العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وكشف الوزيرة في مؤتمر صحفي عن تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك، مشددة على "ضرورة تعاون ممثلي الشعب بمجلس النواب بحجب مثل هذه التطبيقات".

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي إن "عدد الزيارات للمواقع الإباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة"، مبينة أن "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر فبراير من هذا العام انخفض إلى 89 مليون زيارة".

وفي 14 مارس الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب والترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة إليهم.

وأثار هذا القرار تساؤلات عما إذا كان سيتبعه حظر لتطبيقات محددة لمواقع التواصل الاجتماعي أم حسابات.

وبحسب ما نقل موقع "السومرية" عن مركز الإعلام الرقمي في العراق، في فبراير الماضي، فإن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في العراق ارتفع إلى 31.95 مليون مستخدم هذا العام بعد أن كان يبلغ 23.88 مليون مستخدم العام الماضي، متفوقا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، في بلد يبلغ تعداد سكانه 43.5 مليون نسمة.