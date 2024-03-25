مصر وكرواتيا .. تشكيل الفراعنة المتوقع في نهائي كأس العاصمة

يلتقي في تمام العاشرة من مساء غد الثلاثاء المنتخب الوطني نظيره الكرواتي على ملعب ستاد العاصمة الادارية في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بعدما حسم المنتخب تأهله على حساب نيوزيلندا فيما تاهل منتخب كرواتيا على حساب تونس بركلات الترجيح.

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

هذا وتنطلق في العاشره من مساء اليوم مواجهه منتخب تونس امام نيوزيلندا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.