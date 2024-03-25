أمير عبدالحميد: هذا الحارس هو الأفضل أمام كرواتيا

عبّر أمير عبد الحميد، نجم الأهلي السابق عن سعادته بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال أمير عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن مدرب ذو شخصية قوية ولا يسمح لأحد بالتحكم في قراراته ويعرف ما يريد".

وتابع: "هناك مساندة كبيرة لحسام حسن من الجماهير والمسؤولين وإقامة البطولة في مصر أفادت الجميع".

وأكمل: "هناك فارق بين محمد الشناوي والآخرين في مركز حراسة المرمى في الوقت الحالي بسبب خبرته الأفريقية الكبيرة، وقاعدة اختيار حراس المرمى المتواجدين في المنتخب مختلفة ومتفاوتة".

وأتم: "مصطفى شلبي تعرض لاختبار صعب في كأس مصر، ومحمد أبو جبل سيكون حارس مصر الأساسي أمام كرواتيا".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة كرواتيا غدًا الثلاثاء في نهائي كأس العاصمة الإدارية، وذلك بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف في المباراة الأولى.