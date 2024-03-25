أمير عبد الحميد: حسام حسن عينه على التتويج بكأس عاصمة مصر

عبر أمير عبد الحميد، نجم الأهلي السابق عن سعادته بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفوز على نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر خطوة مهمة نحو الأفضل.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية، ":" حسام حسن حقق الفوز على نيوزيلندا، وحقق ما كان يحتاجه، وكان عينه على المكسب".

وتابع: "حسام حسن عينه على البطولة، وكان يسعى لتولي تدريب المنتخب الوطني منذ فترة".

وأكمل: "الجمهور المصري سعيد بتواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتحقيق بطولة من مباراتين ستحسب له وستؤخذ عليه في حال الفشل في التتويج بها".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة كرواتيا يوم الثلاثاء في نهائي كأس العاصمة الإدارية، وذلك بعد فوزه على نيوزيلندا بهدف في المباراة الأولى.