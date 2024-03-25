الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 10 سجناء في الرقة برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قتل مجموعة من المدنيين من أبناء العشائر والقبائل العربية وأصيب آخرون، برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي، خلال استعصاء داخل أحد السجون الواقعة ضمن مناطق نفوذ الجيش الأمريكي، شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن 5 من السجناء قتلوا وأصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح بعضهم من عناصر سابقين في "قسد"، إثر تنفيذهم استعصاء في سجن (الإنشاء والتعمير) الواقع في حي حوض الفرات، بمدينة الرقة.

وتابع المراسل أن مسلحي قوات "قسد" أقدموا على إطلاق الرصاص بشكل مباشر على المساجين، وتمكنت على أثرها من فض الاستعصاء بعد مقتل مجموعة من السجناء وإصابة آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشافي القريبة.

ويشهد حيا (حوض الفرات) و(بريد الدرعية) في مدينة الرقة المجاورين للسجن، انتشاراً مكثفاً لمسلحي قوات "قسد" تحسباً لحدوث اي هجوم على السجن من ذوي الضحايا، وجميعهم من أبناء القبائل والعشائر العربية، بحسب المراسل.

وتحدث "سبوتنيك" إلى بعض وجهاء العشائر حول أسباب الاستعصاء في السجن المنشأ حدثياً، وأكدوا أنه جاء على خلفية المعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلون من ضرب وإهانة وتعذيب وظروف إنسانية صعبة، مبينة أن المعتقلين موقوفين بتهم مختلفة منها الانشقاق والفرار من صفوف قوات "قسد" في وقت سابق.

مواد متعلقة

واشنطن تايمز: تكليفات لنائبة الرئيس الأميركي للعمل على معالجة أسباب الهجرة

الجيش السوداني يدمر 10 عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع

وزير داخلية النمسا: ارتفاع كبير في نسبة الأجانب المتورطين بالجرائم بالبلاد

الصحة العالمية: قطاع غزة يعاني من مجاعة والوضع يزداد تدهورا وصعوبة

الاحتلال يقصف المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي بغزة

وزير الخارجية الإيطالي: لا دليل على تورط أوكرانيا في هجوم موسكو

الرئاسة الروسية: الحرب ضد الإرهاب تتطلب تعاونا دوليا

بولندا تستقبل 82 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية
الجريدة الورقية