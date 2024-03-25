مقتل 10 سجناء في الرقة برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي

قتل مجموعة من المدنيين من أبناء العشائر والقبائل العربية وأصيب آخرون، برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي، خلال استعصاء داخل أحد السجون الواقعة ضمن مناطق نفوذ الجيش الأمريكي، شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن 5 من السجناء قتلوا وأصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح بعضهم من عناصر سابقين في "قسد"، إثر تنفيذهم استعصاء في سجن (الإنشاء والتعمير) الواقع في حي حوض الفرات، بمدينة الرقة.

وتابع المراسل أن مسلحي قوات "قسد" أقدموا على إطلاق الرصاص بشكل مباشر على المساجين، وتمكنت على أثرها من فض الاستعصاء بعد مقتل مجموعة من السجناء وإصابة آخرين بجروح تم نقلهم إلى المشافي القريبة.

ويشهد حيا (حوض الفرات) و(بريد الدرعية) في مدينة الرقة المجاورين للسجن، انتشاراً مكثفاً لمسلحي قوات "قسد" تحسباً لحدوث اي هجوم على السجن من ذوي الضحايا، وجميعهم من أبناء القبائل والعشائر العربية، بحسب المراسل.

وتحدث "سبوتنيك" إلى بعض وجهاء العشائر حول أسباب الاستعصاء في السجن المنشأ حدثياً، وأكدوا أنه جاء على خلفية المعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلون من ضرب وإهانة وتعذيب وظروف إنسانية صعبة، مبينة أن المعتقلين موقوفين بتهم مختلفة منها الانشقاق والفرار من صفوف قوات "قسد" في وقت سابق.