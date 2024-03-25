باهر مختار عوض : صناع الحريفة تحدثوا معي حول المشاركة في العمل

اكد الفنان باهر مختار عوض ، ان التشابة بين ملامحه وبين ملامح لاعب نادي ليفربول الانجليزي فان دايك حققته له شهرة واسعه على مستويات عديدة كانت منها دخوله عالم التمثيل .

واشار باهر مختار في بيان صحفي، ان هناك العديد من المخرجين تحدثوا معه عبر الكاستينج ديركتور للمشاركة بشكل كوميدي في عدد من الاعمال الفنية، والتي كان اخرها فيلم الحريفة للمخرج رؤوف السيد لكن الأمور تغيرت والفكرة تم الغاءها من قبل صناع العمل ومن ثم الغي مشهدي في العمل.

واختتم باهر، تشابه ملامحي بلاعب كبير مثل فان ديك فتح لي سكك اخرى بخلاف التمثيل منها الاعلانات مثلا، لافتا الى ان هذه مجرد خطوات في حياتي ستتغير مع الوقت لاصبح انا في الاخير دون الاعتماد على فان دايك اللاعب الهولندي .