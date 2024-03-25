مهاجم برشلونة الشاب لن يرحل رغم عرض 50 مليون يورو

رغم البدايات الصعبة لمهاجم برشلونة الشاب البرازيلي فيتور روكي والذي أنتقل للبارسا قادما من نادي اتلتيكو بارانينسي البرازيلي ولعبه عدد محدود من المباريات تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز الا ان نادي برشلونة يرفض مناقشة العروض التي تأتيه لبيع المهاجم البرازيلي .

وكان برشلونة قد نجح في ضم فيتور روكي الصيف الماضي قادما من نادي أتلتيكو بارانينسي بعد معركة كبيرة مع عدة أندية اوربية ابرزها تشيلسي والأرسنال وباريس سان جيرمان مقابل 30 مليون يورو الى جانب 31 يورو امتيازات اخرى يحصل عليها النادي البرازيلي مع مشاركات الاعب مع برشلونة في مختلف البطولات .

وعلى الرغم من بعض التقارير الصحفية التي اكدت ان هناك اتجاها لدى ادارة برشلونة لأعارة فيتور روكي الى احد الاندية لمنحه المزيد من الوقت للعب في المباريات والخبرات الكافية حتى يعود الى البارسا الا ان وكيل أعماله أندريه كيوري اعلن بشكل واضح ان فيتور روكي لن يغادر برشلونة في الصيف المقبل سواء بالأعارة او بالبيع النهائي على الرغم من العروض الكثيرة التي وصلت لبرشلونة من اندية ابدت أهتمامها بالمهاجم البرازيلي الشاب .

وقال اندريه كيوري وكيل فيتور روكي في تصريحات لصحيفة سبورت : فيتور روكي سعيد للغاية في برشلونة ولا توجد اي فرصة لانتقاله بعيدا عن كاتالونيا هذا الصيف . روكي لاعب رائع من الناحيتين الفنية والبدنية وايضا من الناحية النفسية ولذلك فهو لا يريد سوى المزيد من الدقائق للعب لاثبات وجوده داخل برشلونة . وصلن عروض لبرشلونة تتجاوز 50 مليون يورو لضمه لكن كل العروض تم رفضها .

وأضاف : الخطط الحالية داخل برشلونة هي اعتبار الموسم الحالي لتجهيز فيتور روكي و اعتياده الأجواء داخل برشلونة ثم بعدها يدخل الموسم المقبل وهو جاهز للمشاركة أساسيا .