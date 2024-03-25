رئيس مركز المحلة يُكرِّم 40 من الأمهات المثاليات في احتفالية عيد الأم

شهد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الاحتفال الذي أقامته رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى (وحدة تكافؤ الفرص و حماية الطفل وحقوق الإنسان) بمناسبة عيد الأم بحضور المهندس محمد السباعى، نائب رئيس مركز المحلة، وفضيلة الشيخ محمد محمد عويس، مدير منطقة وعظ الغربية والشيخ محمد محمود محمد فيشار، كبير الأئمة بإدارة أوقاف ثان المحلة، والأستاذ سامى العطافى، مراسل جريدة الأسبوع، والدكتور عادل السيد أحمد أحمد إدارة الأزهر الشريف، وأزهار أبو بكر، مديرة وحدة حماية الطفل، وإبراهيم حشيش رئيس وحدة الهياتم.

وأكد الجميع خلال كلماتهم أن الدين الإسلامى حث على طاعة الوالدين و جعلها مقرونة بدخول الجنة وفقاً لما جاء من نصوص القرآن الكريم و الأحاديث و السيرة النبوية و أكد على ضرورة ادخال البسمة على الوالدين و مرافقتهم فى الدنيا بالمعروف .

كما تضمن الحفل فقرات فنية و شعرية تخليداً فى حب الأم و دورها البارز فى تربية الأبناء و تقوية دعائم الأسرة المصرية .

واختتم الحفل بتكريم 40 سيدة من الأمهات المثاليات منهن اثنتان من أمهات الشهداء وكذلك تم تكريم أحد الآباء (من العاملين برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى) فى لفتة طيبة لتكريم الآباء والأمهات.