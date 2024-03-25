إياد نصار يوجه رسالة شكر لفريق عمل "صلة رحم".. فيديو

وجه الفنان إياد نصار، رسالة شكر لكل فريق عمل مسلسل " صلة رحم"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب إياد نصار، عبر حسابه قائلا : "وكان نصها "خلصت رحلة صلة رحم.. رحلة كانت ممتعة وشيقه بالرغم من كل المصاعب والتحديات بس بفضل الله وصلت بسلام ونجاح.

وتابع : "والنجاح ده يرجع فيه الفضل لكل طاقم العمل دون أن استثني أحد.. أحب اشكركم جميعا علي تعبكم و سهركم و اخلاصكم للوصول لنجاح العمل، اشكركم".

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شخصية إياد نصار في صلة رحم

ويقدم اياد من خلال العمل شخصية دكتور حسام وهو طبيب تخدير، يقيم في إحدى الأحياء الشعبية المعروفة ومتزوج من يسرا اللوزي، ويستمر طوال حلقات المسلسل في مواجهة الأزمان والمشكلات التي تجمعه مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وضمن إطار درامي اجتماعي مشوق، حول ما إذا كانت قضية تأجير الأرحام بين الحرام والحلال.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.