مدير تعليم أبوتشت يتابع انتظام الدراسة والانضباط بمدرسة الشهيد محمد اسماعيل قناوي

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وفتحي عبدالمنعم موجه التربية الاجتماعية انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة الشهيد محمد اسماعيل قناوي الابتدائية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

حيث تفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي وتبادل الاحاديث مع التلاميذ وتفاعل معهم بالشرح وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول.

اطلع المدير العام علي السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وزيارات الموجهين مشددا على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا، في واجهة المدرسة وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي التلاميذ.

وشدد مدير عام الإدارة على سير المناهج الدراسية وفق الخطة الزمنية الموضوعة للعام الحالي مع ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي وتحديد هوية الزائرين و توقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، مؤكدا علي ضرورة رصد الغياب اليومي و متابعة الإشراف على الفناء والأدوار و نظافة دورات المياه والمباني المدرسية و التخلص الآمن من المخلفات والرواكد واتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة.