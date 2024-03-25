إخلاء سبيل 70 متهمًا بقضايا أمن الدولة العليا

أمر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خلال شهر مارس الجاري، بإخلاء سبيل 70 متهمًا، محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يجري تحقيقها بتلك النيابة.

جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

كما جاء القرار في إطار حرص النيابة العامة على مراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، وذلك ضمانًا لحسن سير العدالة وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المتهمين.

يُعدّ قرار إخلاء سبيل 70 متهمًا خطوة هامة تُؤكّد حرص النيابة العامة على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، كما يُساهم القرار في تخفيف العبء على السجون وتوفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيل المتهمين.