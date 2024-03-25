فاروق فلوكس: دوري في الراقصة والسياسي عمل مشاكل ومقدرش أطلع بلطجي زي رمضان

تحدث الفنان فاروق فلوكس ، عن دوره الشهير في فيلم الراقصة والسياسي، بطولة الفنانة نبيلة عبيد، بجانب تعليقه على تصريحات الفنان محمد رمضان، والذي أكد أنه لا يمكنه تقديم شخصية فلوكس في الراقصة والسياسي.

وقال فاروق فلوكس، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": دوري في الراقصة والسياسي، الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه كلمني وقالي في رواية لفيلم أنا عامله عايزك تشتغل معايا فيه، قولتله هو أنا أطول أشتغل معاك؟، وقرأت الرواية وطيرت بيها، والشخصية كانت لونة وبتتعاطى المخدرات، وكان لازم أخفف الشخصية بالشكل اللي عملته فيها، وإلا كان هيبقى دمه تقيل أوي.

وأوضح فلوكس، أن شخصيته في الراقصة والسياسي، سبب العديد من المشاكل لأولاده، قائلًا: والدور ده عمل ليا مشاكل، وعمل لأولادي مشاكل في المدرسة، وكانوا بيتعاملوا معاهم بطريقة وحشة، واضطريت أني أروح المدرسة وأقابل الناظر الإنجليزي، وأدخل الفصول وأشرف لهم أن ده دور وتمثيل وصقفولي، وفهمتهم التمثيل وأنواعه والشخصيات المؤثرة.

وعلق فاروق فلوكس، على تصريحات محمد رمضان، قائلًا: محمد رمضان قال مقدرش أعمل دور صبي عالمة، وأنا مقدرش أطلع بلطجي في مسلسل، هو كان عنده كام سنة لما أنا عملت الراقصة والسياسي؟ إشمعنى فاروق فلوسكي؟ ما خالد الصاوي وغيري عمل الشخصية دي، وأنا بقى مقدرش أمسك عصاية وأعمل خناقة، مينفعش معايا لا شكلًا ولا موضوعًا، هو له قدرة على كدة ودي حبكة درامية عنده بيحبها، وأنا لا أعيبه ولكن هو يعيب فيا وهو عيل صغير؟، هو ممثل شاطر وله قبول، يخليه بعيد عن الناس القديمة اللي زينا.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.