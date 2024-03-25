الصحف الإيطالية تختار الافضل و الأسوأ في مواجهة الاتزوري مع الأكوادور

بعد نهاية مباراة منتخب إيطاليا مع الأكوادور والتي انتهت بفوز منتخب إيطاليا بهدفين مقابل لاشىء وهي المباراة الدولية الثانية التي يخوضها المنتخب الإيطالي ضمن الاجندة الدولية الحالية للفيفا في جولته في الولايات المتحدة الأمريكية حددت الصحف الرياضية الإيطالية الاعبين الابرز في المنتخب الإيطالي واختارت الافضل كما اختارت الأسوأ في تشكيلة المدير الفني لوتشيانو سباليتي في اخر المباريات الودية قبل الاستعدادات النهائية لخوض يورو 2024 في المانيا .

الصحف الرياضية في ايطاليا وابرزها لاجازيتا ديللو سبورتو وتوتو سبورتو و كورييري ديللو سبورتو اكدت ان أداء منتخب إيطاليا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي في مباراة الأكوادور كان افضل من المباراة الأولى التي خاضهتها إيطاليا مساء الخميس الماضي امام فنزويلا وانتهت بالفوز 2 / 1 واختارت الثنائي الثنائي باريلا و بللجريني ليكونا الأفضل في تشكيلة المنتخب الإيطالي وحصلا في تقديرات الصحف الرياضية على 7.5 درجة فيما عدا لاجازيتا دييلو سبورتو التي منحت بللجريني 7 درجات بينما منحت قائد الانتر باريلا 7.5 درجة .

وأشادت الصحف الرياضية في إيطاليا بالثنائي الذي شارك للمرة الأولى مع منتخب إيطاليا فيكاريو و وراؤول بيلانوفا مشيرة الى نجاح فيكاريو في بناء الهجمات من الخلف بينما شكل راؤول بيلانوفا خطورة في الجناح وهيأ عدد من الفرص الحقيقية للتهديف .

حارس الأرسنال الأنجليزي جورجينو حصد هو الاخر اعجاب الصحف الإيطالية ووصفت أدائه بالهادىء والعاقل واظهر قدرات قيادية بمنح تعليمات لزملائه داخل الملعب .

الاعب الذي اختارته اغلب الصحف الرياضية كأسوأ لاعب بالفريق وكان الاعب الوحيد الذي حصل على تقدير اقل من 6 درجات كان هو جياكومو راسبادوري مهاجم نابولي .