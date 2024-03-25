فاروق فلوكس: أثبت بجلطة بسبب مها أحمد ومقدر ظروف مرض ابنها

تحدث الفنان فاروق فلوكس ، عن تفاصيل إصابته بجلطة في القلب بسبب خلافه مع الفنانة مها أحمد، بجانب كشف حقيقة تأجيله دفن والدته حتى يكمل عرض مسرحيته.

وقال فاروق فلوكس، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": جالي جلطة في القلب بسبب مها أحمد كنت شغال معاها في مسلسل، أنا مكنتش عارف أني بشتغل مع مارلين مونرو علشان يحصلي كده في السن ده، هو أنا هروح أعاكسها وهي ترفضني ويجيلي جلطة؟ إيه المنطق الغريب ده؟.

وتابع: المشهد اللي أنا انسحبت علشانه كانت في مكان وأنا في مكان، وربنا يسامحها وأنا مسامحها، وحجة البليد مسح التختة، أنا فعلًا جالي جلطة وعملت عملية في القلب، وهي علقت على جملة أنا بقولها وهو ده الموقف، ودي زي بناتي الصغيريين ومش نجمة كبيرة أوي، وهي سابت التمثيل شوية واشتغلت مذيعة، وبعدين سابت شغل المذيعة، وأنا مقدر ظروفها وظروف ابنها، وربنا يسامحها.

وعن حقيقة تأجيله دفن والدته، حتى يكمل عرض مسرحيته، فقال فاروق فلوكس: أنا مأجلتش دفن والدتي هي اتوفت الساعة 5وتلت والدكتور جه وعمل اللازم وكان صعب تدفه الساعة 7، وكنت شغال مسرحية وقالولي ممكن نوقف وروحت اشتغلت وكانت من أصعب الليالي في حياتي، وأنا كنت عامل دور ابن أمه، وكانوا بيعلقوا عليا كتير أوي بعد المسرحية ويقولوا سلم على أمك، ويومها ماحدش منهم قال كلمة على أمي خالص، لأني سايب أمي ميتة في البيت.

وكشف فاروق فلوكس، عن أمنيته في الفن، قائلًا: طول عمري في عالم الفن كنت متمني دايمًا أن أي دور أعمله بنجاح، والنحومية مبتجيش كده لازم يكون في حب من الجماهير ونص جيد وتقمص جيد مني، مكنتش عايز أبقى نجم، ولكن الدور اللي أعمله ماحدش يعرف يعمله زيي.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.