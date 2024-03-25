شهر رمضان وفضل ليلة القدر .. ندوات تثقيفية بمراكز شباب سوهاج

نفذ مركز شباب البربا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج ندوة دينية تثقيفية بعنوان فضل ليلة القدر على سائر الليالي ضمن الخطة الداخلية المركز عن شهر مارس "طلائع" وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري زفافي وكيل المديرية للرياضة .

وتحدث المحاضر عن كيفية الإستعداد واستقبال ليلة القدر وإقامتها وعلاماتها والدلائل عليها وأهم الشعائر التي تقام ليلتها وماهو ثواب اقامتها وموعدها التي تكون فيه ولماذا فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي وكيف كان الرسول صل الله عليه وسلم يحث أصحابه على الاستعداد لها وانتظارها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أهمية الندوات الدينية والتثقيفية فى نشر الوعي بين الأعضاء وأوصى بإقامة كافة مظاهر الإحتفالات بجميع المناسبات مضيفا أن إقامة الندوات الثقافية والدينية والتوعوية تهدف إلى التوعية والإرشاد والتوجيه وتقويم السلوك .





وفي ذات السياق نفذ نادي بهنسي الرياضي التابع لادارة شباب جرجا ندوة دينية توعوية بعنوان فضل شهر رمضان على الشهور وفضل ليلة القدر على الليالي بتوجيهات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للنادي عن شهر مارس .

وتناول محاضر الندوة أهم مظاهر الإحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك وكيفية الإحتفاء به وكيفية اإقامة ليلة القدر وعلاماتها والدلائل عليها وأهم الشعائر التى تقام في هذه الليلة وما هو ثواب إقامتها وتهدف اقامة الندوات للتوعية والارشاد والتوجيه وتقويم السلوك .

وأكد يسري كفافي على أهمية الندوات الدينية والثقافية والرياضية فى نشر الوعي بين الأعضاء واوصي باقامة كافة مظاهر الإحتفالات بجميع المناسبات بمتابعة .





وفي سياق متصل نظم مركز شباب الخيام التابع لإدارة دار السلام للشباب والرياضة جنوب شرق محافظة سوهاج مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم ضمن الخطة الدخلية والرمضانية لمركز الشباب .





يهدف النشاط إلى حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله والتنافس بين الأعضاء وخاصة في شهر رمضان المبارك وسوف يتم توزيع جوائز للفائزين في المسابقة مع نهاية الأنشطة الرمضانية للمركز بنهاية الشهر الفضيل .

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارةالشباب والرياضة بالمحافظة على أهمية خلق جيل قادر على الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الصحيح و رفع الوعي الديني لدي الأعضاء وتقوية الوازع الديني لديهم بالقرآن .