الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الشوارع بالشرقية

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بحملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية ببهنيا، بإزالة غرفتين بالدبش داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة ٣٠ متر بقرية كراديس التابعة للوحدة المحلية، وتمت الإزالة على نفقة المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بازالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الداخلية بالمدينة لتحقيق الانضباط بالشارع، وايجاد السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، الاشغالات وإزالت الاعلانات غير المرخصة وتحصيل مستحقات الدولة من الاعلانات والاشغالات الموجودة بشوارع المدينة، لخلق رؤية حضارية وجمالية للمركز.

  

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

واشنطن تايمز: تكليفات لنائبة الرئيس الأميركي للعمل على معالجة أسباب الهجرة

رغم الأزمة الاقتصادية.. أسباب تدفع برشلونة لعدم بيع نجومه في الصيف

ميلان يجدد رغبته في الأبقاء على مدافع الريال الشاب

الجريدة الورقية