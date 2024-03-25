إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الشوارع بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بحملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية ببهنيا، بإزالة غرفتين بالدبش داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة ٣٠ متر بقرية كراديس التابعة للوحدة المحلية، وتمت الإزالة على نفقة المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بازالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الداخلية بالمدينة لتحقيق الانضباط بالشارع، وايجاد السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، الاشغالات وإزالت الاعلانات غير المرخصة وتحصيل مستحقات الدولة من الاعلانات والاشغالات الموجودة بشوارع المدينة، لخلق رؤية حضارية وجمالية للمركز.