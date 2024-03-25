كنيسة الراعى الصالح بقنا تدعم مرضى السرطان في أورام الأقصر

بهجة رمضان في الأورمان ..

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان وفدًا من كنيسة الراعى الصالح بمركز نجع حمادي شمال قنا، للاحتفال مع الأطفال المرضي، بشهر رمضان الكريم وتوزيع الفوانيس، والألعاب، وسط أجواء من الفرحة والسعادة مع الاطفال.



ضم الوفد عددًا من فريق الكشافة والمتطوعين الذين تفقدوا أقسام المستشفى المختلفة، ومستشفى الأطفال للأورام، وأشادوا بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضى ومشاركتهم في الاحتفالات مع الأطفال الذين ارتسمت البهجة والسعادة على وجوههم.

وحرص الوفد على توزيع عشرات الهدايا والألعاب وفانوس رمضان على الأطفال المرضى، وسط أجواء من البهجة والسعادة، والذين حرصوا على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، و أشادوا بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تُقدم للمرضى.

وحرص وفد كنيسة الراعى الصالح على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال المرضى وذويهم وتوزيع الفوانيس ومشاركتهم في فقرات ترفيهية وفنية لرسم الابتسامة والمساهمة في علاج المرضى ودعمهم نفسيا فى رحلتهم العلاجية .



ومن جانبه وجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لوفد كنيسة الراعى الصالح على مشاركتهم للاطفال بشهر رمضان المبارك ، موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضى داخل المستشفى، وعلى حالتهم الصحية والنفسية، مؤكدًا أن المستشفى تحرص على استقبال المؤسسات والمبادرات المختلفة لتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى طوال رحلتهم العلاجية.