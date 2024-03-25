محافظ الدقهلية يكلف رئيس مركز المنصورة بمتابعة أعمال حملات المرور

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز المنصورة بمتابعة أعمال حملات المرور على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وإزالة الاشغالات ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين وازالة البناء المخالف والتعديات..

وقال "مختار" اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بروح الفريق لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة مديريات الخدمات..

ومن جانبها اوضحت رئيس مركز المنصورة انه تم المرور علي المواقف ووضع الاستيكر بالتعريفه الجديده ومتابعة اعمال حمله لرفع الاشغالات وكذا متابعة اعمال سحب الامطار من الشوارع والميادين بنطاق المركز والوحدات المحليه فضلا عن المرور علي الحمله الميكانيكية للوقوف علي حاله المعدات وتم ازاله سور بلوك الابيض اقيم بالمخالفة بقرية الدنابيق وكذا متابعه تركيب الاعمده وكشافات الاناره والمحولات ضمن أعمال الخطه الاستثمار يه في طريق المنصوره طناح..

واكد "مختار" علي متابعته الشخصية يوميا لانشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة مشيرا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين..



