ليفاندوفسكي يتلقي عرضًا مغرياً للإنتقال للدوري السعودي

تلقي المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الإسباني، عرضا مغريا في الأيام الماضية للانتقال الي الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



حيث كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا، تلقى عرضًا خياليًا، للانضمام لأهلي جدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، براتب يتخطى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

أضافت أن الأزمة المالية التي يعيشها الفريق الكتالوني، قد تجعل مجلس إداراة البلوجرانا، يفكر جديًا في العرض، إذ ينتهي عقد اللاعب البولندي مع النادي في صيف 2025.

واختتمت الصحيفة أن اللاعب أكد لبعض المقربين منه أنه لا يرغب في الرحيل عن جدران «كامب نو»، مؤكدًا سعادته منذ انضمامه للفريق الإسباني.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي انضم إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية 2022، قادمًا من بايرن ميونخ، إذ شارك في 85 مباراة حتى الآن، تمكن خلالها من تسجيل 53 هدفًا وصنع 17 أخرى.