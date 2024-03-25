إغلاق 4 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية بالدقهلية

أعلن الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 106 منشأة طبية ، تشمل 39 عيادة خاصة فضلاً عن 22 مركزا طبيا ومعملاً.

وأشار مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 7 فيما، تم رصد 4 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 28 إنذارًا وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 4 منشآت مخالفة وإعادة فتح 6 أخرى.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضى، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.