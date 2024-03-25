الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تتابع اعمال حماية ساحل مدينة الاسكندرية

من النحروالتعرية إثر التغرات الجوية

تفقدت المهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الادارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالاسكندرية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة، ومنها تنفيذ أعمال حماية ساحل مدينة الإسكندرية من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة، ضمن المرحلة الأولى التى تتضمن عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية غرب المحروسة المرحلة الثانية، وأيضا عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي التاريخية ضمن حماية المناطق الأثرية.

وأكد رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروعات القومية المنفذة حاليًا في الحد من تراجع خط الشاطىء ومواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ وإرتفاع درجة الحرارة، وذلك بهدف حماية المنشآت العامة والاستثمارات السياحية والعقارية.

وتأتى الجولة، في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في الاسكندرية، لحماية ساحل البحر والكورنيش من خطر التغيرات المناخية، حيث شملت الجولة متابعة ساحة صب الكتل الخرسانية والاسمنتية التي يتم انزالها على طول الكورنيش لحمايته من الغرق نتيجة التغيرات المناخية وفوران البحر، وكذلك التشوينات ومواقع الإنزال لعملية حماية ساحل مدينة الاسكندرية، مرحلة أولى من مشروع المحروسة إلى بئر مسعود.

وجاءت الجولة بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ بمشروعات حماية ساحل البحر الأبيض المتوسط في الاسكندرية، خاصة المرحلة الأولى من مشروع المحروسة – بئر مسعود، والتى تجريها الهيئة حاليًا في منطقتي بئر مسعود والمحروسة شرق الإسكندرية.

الجدير بالدكر أن مشروع حماية «بئر مسعود المحروسة»، يتكون من 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالي 30 متر ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية،واستعادة شواطئ بطول 2 كيلومترًا بطول الساحل.

كما أن المشروعات البحرية التي يتم تنفيذها في الاسكندرية، خاصة في بحرى والرمل والمنتزة والمحروسة وسيدى بشر، والتى تتعدى تكلفتها مليارى جنيه، تستهدف حماية الشواطئ من التغيرات المناخية وخطورة الأمواج والنحر، حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه.