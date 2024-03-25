الأيتام فى انتظار الأمل

عبير محمد إبراهيم، أرملة توفى زوجها منذ 10 سنوات، تاركاً لها حملاً ثقيلاً فى تربية الأبناء وتعليمهم وتعول أربعة أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، والزوج كان يعمل عاملاً بسيطاً باليومية، والأسرة تعيش ظروفاً معيشية صعبة، ولا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً سوى معاش تكافل وكرامة 650 جنيهاً لا يكفى نفقات الحياة الضرورية، من مأكل ومسكن وملبس ومصاريف الأبناء ودراستهم.

الأم مريضة بقصور فى شرايين القلب والغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم وتحتاج لعلاج شهرى مستمر ومتابعة طبية دقيقة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء الدراسية.