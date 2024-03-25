وزير الخارجية الإيطالي: لا دليل على تورط أوكرانيا في هجوم موسكو

نفى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين وجود دليل يربط أوكرانيا بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية في العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن مقتل 137 شخصا.

وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية "في الوقت الحالي لا يوجد دليل على الإطلاق على أي نوع من التورط من الجانب الأوكراني، ويبدو لي أن كل شيء يشير في اتجاه هجوم إرهابي ينظمه الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وتابع تاياني: نحن نتابع ما يحدث باهتمام كبير ونحاول حماية مواطنينا بأفضل طريقة ممكنة"، مشيرا إلى أنه في 8 مارس الجاري، دعت وزارة الخارجية الإيطاليين الذين يعيشون في موسكو إلى تجنب التجمعات في العاصمة الروسية في المستقبل بعد أن قالت المخابرات الروسية إنها أحبطت خطة لتنظيم داعش الإرهابي لمهاجمة كنيس يهودي في العاصمة.

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتبرت أمس الأحد أن أي بيان من السلطات الأمريكية يبرر الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو، هو "دليل إثبات وإدانة لكييف" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سارعت إلى إعلان عدم تورط أوكرانيا في الهجوم الإرهابي.

وفتح مسلحون النار يوم الجمعة على حشود في قاعة الحفلات الموسيقية التي بيعت تذاكرها بالكامل في موسكو قبل أن يضرموا النار فيها.

أوكرانيا: اعتراض صاروخين باليستيين أٌطلقا من شبه جزيرة القرم فوق كييف

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الروسية على كييف من شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن أوليشوك قوله - في بيان له - "في حوالي الساعة 10:30 صباحا، هاجم الروس (كييف) بصاروخين باليستيين أطلقا من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.. وتم تدمير الأهداف، ويجرى تحديد نوعها".

ووفقا للبيانات الأولية، سقطت شظايا الصواريخ الروسية في مناطق بيشيرسكي وهولوسيفسكي وسولوميانسكي ودنيبروفسكي بالمدينة.

وأضاف البيان أنه أصيب أربعة أشخاص بالفعل في منطقة بيشيرسكي بسبب الهجوم الصاروخي الروسي.

وفي السياق، أصيب خمسة أشخاص بجروح في منطقة بيشيرسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف؛ إثر تعرض مبنى غير سكني مكون من ثلاثة طوابق لأضرار نتيجة سقوط حطام صواريخ.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو - على منصة تيليجرام: "في منطقة بيشيرسكي، تعرض مبنى غير سكني مكون من ثلاثة طوابق لأضرار نتيجة سقوط حطام صواريخ.. هناك بالفعل خمسة مصابين في بيشيرسكي وقد تلقى ثلاثة منهم العلاج على الفور وتم نقل اثنين إلى المستشفى".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وأبلغت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية عن إطلاق صواريخ على كييف.