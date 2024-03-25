استمرار إقبال السيدات على ملتقى الفكر بمساجد الإسماعيلية

في اليوم الخامس عشر من رمضان..

يشهد ملتقى الفكر الإسلامي للسيدات الذي تنظمه مديرية الأوقاف بالإسماعيلية إقبالا من النساء في المراحل العمرية المختلفة على الحضور والذي يعقد منذ أول أيام رمضان على التوالي بمسجد السلام يوميا عقب صلاة الظهر بمنطقة حي السلام بالإسماعيلية.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه اقبال السيدات على حضور الملتقى الذي تحاضر فيه عدد من النخب المتميزة من واعظات وزارة الأوقاف.

وفي سياق متصل توجهت قافلة محافظة الإسماعيلية للدعوة إلى نادى المسنين والقت الواعظة أميمة الحجاوي محاضرة عن فضل السعي في سبيل الله.

وقال الشيخ إسماعيل احمد اسماعيل مدير الأوقاف بالإسماعيلية أن نحو 7 من النخب المتميزة من واعظات وزارة الأوقاف يتناوبون على أداء الملتقى طوال شهر رمضان وتتنوع موضوعات الملتقى للحديث عن اركان الايمان والصوم وأثره في السلوك وانتصارات رمضان والاعجاز البياني في القرآن الكريم وفضائل الذكر وفضائل العشر الاواخر من رمضان وحفظ الجميل وجبر الخواطر وإتقان العمل وغيرها من الموضوعات الدعوية الهامة .

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع ، وضمن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك،

واطلقت وزارة الأوقاف على عام 2024 بأنه عامًا للواعظات.حيث تعقد وزارة الأوقاف الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات لعام 1445هـ /2024م،والذي يعقد بـ (21) مديرية ، بما فيهم الملتقى الرئيسي بمسجدالسيدة نفيسة .



