محافظ أسيوط: حملة نظافة لرفع كفاءة نفق السلام وترميم لأرصفة وكورنيش الترعة الابراهيمية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملة نظافة مكبرة بنفق السلام ورفع كفاءة لأرصفة وكورنيش الترعة الابراهيمية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط حيث تم ترميم وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وتبديل التالف منه وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الأنفاق والشوارع وتجميل الميادين بمختلف المراكز والأحياء للحفاظ على الوجه الحضاري والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى العمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات نظافة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة بالتعاون بين الجهات المعنية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط تحت إشراف عيون إبراهيم رئيس حي غرب بتنفيذ حملة نظافة مكبرة استهدفت نفق السلام الحوائط والجدران وسقف النفق علاوة عن كورنيش الترعة الابراهيمية بحي غرب بداية من نفق السلام وحتى مدخل مدينة أسيوط الشمالي عند (مستشفى جامعة أسيوط) فضلاً عن المنطقة أمام مسجد عمر مكرم وتمثال الزعيم جمال عبدالناصر وذلك باستخدام سيارات ومعدات الحي حيث تم الدفع بسيارات الكنس آلالي وشفط الأتربة وصيانة الكهرباء والونش وقلابات رفع القمامة والمخلفات وعمال النظافة وتم رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والأرصفة وجوانبها كما تم غسيل تمثال الزعيم جمال عبدالناصر وتحسين البيئة بالمنطقة المحيطة به بالإضافة إلى ترميم الأرصفة وتركيب البلدورات ووضع بلاط الانترلوك بدل التالف منها لتسهيل الحركة والسير للمواطنين.