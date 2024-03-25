توقع الكشف الطبي على 1709 مواطن بسمالوط مجانا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وفي هذا السياق ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية دفش إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1709 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 379 حالة جراحة ، 417 حالة أطفال ، 338 باطنة ، 103 حالات نساء ، 74 أسنان ، 158جلدية.

و166 أنف وأذن ، 74 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 237 تحليلا متنوعا ، و7 حالات موجات صوتية ، و6 حالات أشعة سينية ، و 140 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 13 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 114 مترددا .