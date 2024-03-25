الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقع الكشف الطبي على 1709 مواطن بسمالوط مجانا

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وفي هذا السياق ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية دفش إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا.

 

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1709 حالة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة  بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات ، وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة  الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، حيث تم الكشف على عدد 379 حالة جراحة ، 417  حالة أطفال ،  338 باطنة ، 103 حالات نساء ،  74 أسنان ، 158جلدية.

 

و166 أنف وأذن ، 74  تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 237 تحليلا متنوعا ، و7 حالات موجات صوتية ، و6 حالات أشعة سينية ، و 140 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 13 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 114 مترددا .

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