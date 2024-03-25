ابنة الفنانة انتصار: أمي في الواقع تشبه “حمدية” بأعلى نسبة مشاهدة

قالت شاهيستا نادر ابنة الفنانة انتصار أن والدتها تفرق بينها وبين شقيقها ممدوح في التربية، مضيفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج (مع خيري) أن أكثر ما يضايقها في هذا الأمر هو المرونة التي يتمتع بها شقيقها بينما هي تفتقدها، مثل دراسته حاليا في ألمانيا وقدرته على السفر منفردا، بينما هي لا تستطع القيام بذلك نتيجة خوف والدتها عليها.

وتعليقا على دور حمدية الذي تلعبه الفنانة انتصار في مسلسل (أعلى نسبة مشاهدة) قالت شاهيستا ابنة الفنانة انتصار: أمي تمارس رقابة شديدة على استخدامي للموبايل، ودورها في المسلسل يشبه كثيرا ما تفعله في الواقع، وخاصة في أحد مشاهدها مع الفنانة ليلى زاهر التي لعبت دور ابنتها نسمة والتي كانت تقول لها فيه (سيبي التليفون بدل ما أكسره فوق دماغك) مضيفة إلى أن والدتها لا تزال تعاملها كطفلة رغم أنها أوشكت على دخول الجامعة، فتأخذ منها الموبايل وتحرمها من استخدامه أحيانا.



وأضافت ابنة الفنانة انتصار: لا أخبر أمي كل أسراري، ومن المستحيل أن أطلعها على كلمة السر لهاتفي.

وكان برنامج (مع خيري) الذي يقدمه الإعلامي "خيري رمضان" على قناة المحور قد استضاف الفنانة انتصار في لقاء خاص في حلقة أمس الأحد بعد تألقها في موسم دراما رمضان هذا العام.

يذكر أن برنامج (مع خيري) يذاع أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض طوال شهر رمضان المبارك في تمام الحادية عشر.

