مانشستر يونايتد مهدد بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

صدمة كبرى تنتظر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل 2024/2025.

حيث كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن، نادي مانشستر يونايتد يواجه خطر الاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، بسبب ملكية النادي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد منذ فترة بشكل رسمي، إستحواذ السير جيم راتكليف على النسبة الأكبر من أسهم النادي لصالح مجموعة إنيوس المملوكة له.

وكشفت الصحيفة أن، قانون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” يتعارض مع استحواذ راتكليف على نادي مانشستر يونايتد، وقد يمنع النادي من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن، نادي نيس الفرنسي مملوك إلى مجموعة إنيوس التابعة للسير راتكليف، وبالتالي لا يمكن أن يشارك كلاهما في نفس البطولة الأوروبية بأي حال من الأحوال.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليا في المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل أرسنال الصدارة برصيد 64 نقطة.