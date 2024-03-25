توني كروس يوجه رسالة لـ مبابي بعد أنباء اقترابه من ريال مدريد

وجه الدولي الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، رسالة خاصة للفرنسي كيليان مبابي، بعدما ارتبط أسمه بالانتقال للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت بأن ريال مدريد أتم اتفاقه مع مبابي من أجل الانتقال إليه بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل.

وتحدث كروس في تصريحات بالتلفزيون الإسباني عن انتقال مبابي لريال مدريد، فقال: "بالتأكيد كيليان بنفسه أكد أنه لا يعرف بعد مستقبله، فكيف يمكنني أن أعرف؟".

وتابع: "بالطبع ريال مدريد يبحث عن أفضل اللاعبين وهو واحد منهم بلا أي شك، لكن الأهم هو الفوز بالألقاب، سيكون من الجيد بالنسبة له الانتقال إلى ريال مدريد".

وأختتم كروس تصريحاته: "بالنسبة لي، أعتقد أن الريال يمتلك فريقًا قويًا بالفعل في الوقت الحالي".