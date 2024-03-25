انطلاق دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية بمشاركة جريدتي الوفد والأهرام

انطلقت مساء أمس الأحد منافسات بطولة دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية لعام 2024 على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركه كبار الصحف المصرية وعلى رأسهم جريدتي الوفد والأهرام.



وتستكمل باقي مواجهات البطولة اليوم ، وحتى الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

كما تم تشكيل لجنة لإدارة و تنظيم دورة رابطة النقاد الرياضيين و إجراء القرعة و النظر في أي أمور خاصة بالدورة و الإشراف على المباريات منذ بداية منافساتها و حتى حفل الختام.

و تضم اللجنة الزملاء (محمد باهي و محمد فاروق هندي و عادل عزام وأحمد محمدي و محمود الشيخ و محمد تركي) بجانب الزملاء من المكتب التنفيذي هشام أبو حديد و محمد غبن و عبدالحميد فراج.