إيفرتون الإنجليزي يكشف موقفه من بيع حارس الفريق للنصر السعودي

كشف نادي إيفرتون الإنجليزي، عن موقفه من العرض المقدم له من نادي النصر السعودي، من أجل الحصول على حارس مرماه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي، قد أبدت رغبتها في التعاقد مع أسمير بيجوفيتش، حارس مرمى فريق إيفرتون، في شهر يناير الماضي.

ورفض نادي إيفرتون العرض المقدم من النصر السعودي، للتعاقد مع الحارس أسمير بيجوفيتش في شهر يناير الماضي، وفقًا لما أكدته صحيفة سكاي سبورتس.



ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 30 مارس الجاري.

ويتواجد النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 56 نقطة.