النصر السعودي يفاوض مدرب إيطالي لخلافة كاسترو.. تفاصيل

دخل مسؤولو نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة خلال الفترة الماضية مع مدير فني إيطالي، ليكون بديل عن لويس كاسترو الذي بات قاب قوسين من الرحيل.

وأشارت التقارير إلى أن نادي ‎النصر يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي تياجو موتا، في الموسم القادم.

ويتولى تياجو موتا صاحب الـ 41 عامًا، القيادة الفنية لفريق نادي بولونيا الإيطالي، في الوقت الحالي.



وأصبح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، على أعتاب الرحيل عن تدريب العالمي خلال الفترة المقبلة بسبب النتائج السلبية للفريق.

وتشهد الفترة الأخيرة، تراجع في مستوى فريق النصر السعودي، وهو ما جعل الجماهير تنادي برحيله عن الفريق.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة بعدما لعب 24 لقاء.