وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 80000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1084 شاحنةبضائع و945 سيارة ، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع عامةومتنوعة و 537 شاحنةبضائع و937 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامةومتنوعة و 547 شاحنةبضائع و8 سيارات

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 و السفينة وادي اليرموك وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها و تغادر الميناء السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل . و شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 ودليلة ، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 2800 طن بضائع عامةومتنوعة و360 شاحنةبضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي سينا ، كوين نفرتيتي واور . كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 830 سيارة بوزن 1660 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1565 راكبا بموانيها .



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات كم

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

