قتلى وجرحى جرّاء قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء

سقط عدد من القتلى والجرحى اليوم الاثنين جرّاء قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غرب غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية طالبت الموجودين داخل مجمع المستشفى الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي بإخلائه.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً إسرائيلياً استهدف محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت وكالة شهاب الإخبارية إن القوات الإسرائيلية قصفت أيضاً حي الأمل وبلدة القرارة شمال وغرب خان يونس، إضافة إلى منطقتي البطن

كانت منظمة الصحة العالمية عبرت أمس الأحد عن القلق البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بمستشفى الأمل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط تقارير عن حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى وهجومها عليه مجدداً، ودعت إلى السماح بشكل عاجل بالوصول الآمن إلى المستشفى لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للمرضى. وذكرت المنظمة أن تقارير للهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بمقتل أحد متطوعي الجمعية وشخص آخر كان يحتمي في المستشفى الذي يقع بمدينة خان يونس، مشيرة إلى أن غالبية المرضى والأشخاص الذين لجأوا إليه قد اضطروا إلى المغادرة وسط القتال العنيف في محيط المستشفى.

وقالت المنظمة على منصة «إكس»: «نحن قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى والمرافقين والعاملين الصحيين القلائل المتبقين في المستشفى. نحتاج بشكل عاجل إلى الوصول الآمن لضمان حصول المرضى على الرعاية المنقذة للحياة».

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس وسط قصف وإطلاق نار كثيف. وأضاف في بيان أن آليات إسرائيلية تحاصر مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيط المستشفى، وأن جميع طواقم المستشفى تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً.

وفي وقت لاحق، ذكر الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية تطالب جميع الموجودين في مستشفى الأمل بالخروج منه عراة، وتطلق قنابل دخان على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج.

وفي سياق متصل شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على ضرورة رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى شمال غزة، مضيفا" أن الأونروا - وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة - تعد أكبر وكالة إغاثة في القطاع ولديها القدرة الأكبر على الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة.