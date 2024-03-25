احذر تلك الأماكن بالمملكة العربية السعودية.. أمطار رعدية وجريان سيول

تشهد عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 15 رمضان 1445هـ/25 مارس 2024، هطول أمطار رعدية ببعض المناطق.

وأوضح المركز في تقريره أن هناك احتمالية لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة)، متوقعة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تتحول تدريجياً خلال فترة مابعد المساء شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة في بعض المدن والمحافظات السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 30 والصغرى 19.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 2 والصغرى 16.

درجة الحرارة في جدة العظمى 29 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 29 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 19 والصغرى 10.

درجة الحرارة في أبها العظمى 20 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 19 والصغرى 10.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 18 والصغرى 11.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 18 والصغرى 10.

درجة الحرارة في نجران العظمى 29 والصغرى 23.