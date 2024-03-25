موعد مباراة مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

الجماهير المصرية والعربية تترقب مواجهة قوية ومثيرة تجمع المنتخب المصري بنظيره الكرواتي، في نهائي بطولة العاصمة مصر الودية.

وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من البطولة بعدما فاز على نيوزيلندا بهدف نظيف.

في المقابل، حقق المنتخب الكرواتي الفوز على نظيره التونسي بركلات الترجيح 5/4، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

تنطلق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكرواتي في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

ومن المقرر نقل مباراة مصر وكرواتيا في كأس عاصمة مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.