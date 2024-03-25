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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

كرواتيا ومصر
كرواتيا ومصر

الجماهير المصرية والعربية تترقب مواجهة قوية ومثيرة تجمع المنتخب المصري بنظيره الكرواتي، في نهائي بطولة العاصمة مصر الودية.

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حسام حسن يوضح مميزات وسلبيات منتخب كرواتيا قبل مواجهة مصر

وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من البطولة بعدما فاز على نيوزيلندا بهدف نظيف.

في المقابل، حقق المنتخب الكرواتي الفوز على نظيره التونسي بركلات الترجيح 5/4، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

تنطلق مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكرواتي في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

ومن المقرر نقل مباراة مصر وكرواتيا في كأس عاصمة مصر، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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