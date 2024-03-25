كتابك أمانة .. ندوة لدار الكتب والوثائق ضمن برنامج أهلاً رمضان

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفى إطار حرص الهيئة العامة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت على القيام بالأدوار المنوطة بها ومن أهمها صون التراث الثقافي، شارك مركز الترميم بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د أشرف قادوس بفعاليات برنامج أهلا رمضان.

وقد شارك مركز الترميم في البرنامج الثقافي الرمضاني الذى يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب يوم الأحد الموافق ٢٤ مارس بندوة عنوانها "كتابك أمانة". تحدثت في الندوة الباحثة د. أميرة طلب باحث المعالجة الكيميائية بمركز الترميم وأدارها أ. أحمد عبد العليم مدير عام البحوث بالمركز القومي لثقافة الطفل تجسيدا للتعاون بين المؤسسات الثقافية لتقديم الخدمة للجمهور العام.



استهدفت الندوة حث الأطفال على حسن التعامل مع الكتاب عبر طرق الحفظ في بيئة مناسبة تجنبه التعرض من الإصابة بالفطريات والتأثر بالعوامل البيئية التى تؤثر على طول بقاءه وغرس قيمة القراءة لدى الأطفال الحضور.

دار الكتب والوثائق تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات

من ناحية أخرى، أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة عيد الأم. أقيمت الاحتفالية بدار الكتب بكورنيش النيل، الخميس.

شهدت الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من الموظفات حيث قدمت النقابة العامة للعاملين بدار الكتب والوثائق القومية هدايا رمزية، وشهادات تقدير للأمهات. وذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية و محمد خليل رئيس اللجنة النقابية وأعضاء النقابة.

شمل التكريم مرشحات الإدارات المركزية و اللجنة النقابية حيث تم تكريم موظفتين من الإدارات التابعة لمكتب رئيس الهيئة هما: أميمة السيد عبد الرحمن، هالة مصطفى عبد العزيز. ومن الإدارة المركزية لدار الوثائق تم تكريم حكمت حسين محمد شعراوى، وحنان سيد احمد صبرى. ومن الإدارة المركزية لدار الكتب: سميرة حسين محمود محمد

و حمدية محمد محمد عمر. ومن

الإدارة المركزية للمراكز العلمية: إيمان راشد فريح، سحر صالح مهنى. ومن

الإدارة المركزية للشئون المالية هدى سعيد، هويدا فتح الله حسين.

وتم تكريم مرشحتين من اللجنة النقابية هما: أمل السيد عبد الرحمن (قطاع دار الكتب) وسهير حسن اسماعيل( قطاع المراكز العلمية).

كما تم تكريم جميع الأمهات بالهيئة من المحالات إلى المعاش خلال الفترة من 7 يناير 2024 وحتى 28 يونيه 2024 تقديرا لما بذلوه من جهد خلال مدة خدمتهم بدار الكتب والوثائق القومية. وضمت تلك القائمة كلا من: شادية يونس احمد جمال،

ماجدة عبد الفتاح عبد الحليم، هويدا محمد سيد احمد، سحر احمد عباس سليمان، آمال نصيف لبيب واصف، زينات سعيد على احمد ، جيهان ابو زيد محمود داود، عواطف عبد الفتاح رمضان، سناء محمد عبد الجواد حسن، كاميليا عبد العزيز جاد الحق، هالة محمود مبارك محمد، عزة فرغلى سليم أحمد، أمل محمود ابراهيم، آمال شوقى عزمى عبد الملك، صباح صلاح كامل محمد، سعدية فهمى ابراهيم محمد، حنان سيد أحمد صبرى، أمانى عزمى حنا، عزة على مصطفى ، سلوى فتحى محمد حسن، هناء ادوار زكريا سعيد،

كوثر أحمد حامد يوسف.