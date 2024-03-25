موعد آذان المغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان

موعد آذان المغرب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر موعد آذان المغرب في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الاشخاص لمعرفة مواعيد الآذان في مختلف محافظات الجمهورية.



موعد آذان المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6:10

موعد آذان المغرب في الاسكندرية في تمام الساعة 6:15

موعد آذان المغرب في أسوان في تمام الساعة 6:02

موعد آذان المغرب في طنطا في تمام الساعة 6:11

مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر 4:26 ص

الظهر 12:01

العصر 3:30 م

المغرب 6:9 م

العشاء 7:27 م

الاسكندرية

الفجر 4:30 ص

الظهر 12:6 م

العصر 3:36 م

المغرب 6:14 م

العشاء 7:33 م

أسوان

الفجر 4:26

الظهر 11:54 ص

العصر 3:21

المغرب 6:1

العشاء 7:15