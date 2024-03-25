الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد آذان المغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان

آذان المغرب
آذان المغرب

موعد آذان المغرب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر موعد آذان المغرب  في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الاشخاص لمعرفة مواعيد الآذان في مختلف محافظات الجمهورية.

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مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان

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15 رمضان.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة


موعد آذان المغرب في  القاهرة في تمام الساعة 6:10 
موعد آذان المغرب في الاسكندرية في تمام الساعة 6:15
موعد آذان المغرب في أسوان في تمام الساعة 6:02
موعد آذان المغرب في طنطا في تمام الساعة 6:11
مواقيت الصلاة 
القاهرة
الفجر 4:26 ص
الظهر 12:01 
العصر 3:30 م
المغرب 6:9 م
العشاء 7:27 م
الاسكندرية 
الفجر 4:30 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:36 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:33 م
أسوان
الفجر 4:26
الظهر 11:54 ص
العصر 3:21
المغرب 6:1
العشاء 7:15

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