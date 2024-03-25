الولايات المتحدة واليابان تعلنان مواجهة الصين وكوريا الشمالية الشهر المقبل

في محاولة لمواجهة الصين وكوريا الشمالية، تخطط الولايات المتحدة واليابان لأكبر تحديث للاتفاقية الأمنية على مدى أكثر من 60 عاما.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، التي نقلت عن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا سيعلنان عن خطط لإعادة هيكلة القيادة العسكرية اليابانية خلال الاجتماع الذي سيعقد في البيت الأبيض في 10 أبريل.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي اليابانية السابق ريويتشي أوريكي لصحيفة فايننشال تايمز بأن هناك حاجة لتعيين ضابط أعلى رتبة في الولايات المتحدة في اليابان، لأن الولايات المتحدة هي التي تضطلع بالدور الرئيسي في الدفاع الإقليمي.

ويعتقد أوريكي إن هذا يرسل إشارة استراتيجية قوية إلى الصين وكوريا الشمالية، ومن المفيد من وجهة نظر الردع أن نقول إن الولايات المتحدة سوف تعزز هيكل القيادة في اليابان"، ووفقًا للصحيفة، قد يتم النظر أيضاً في رفع مستوى الوحدات العسكرية الأمريكية المنتشرة في اليابان.

فيما رفض البيت الأبيض، والبنتاغون، وقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادئ وحكومة اليابان تقديم أي تعليقات وتفاصيل أكثر إلى صحيفة فايننشال تايمز.