الغامدي يقترب من العودة.. والشنقيطى يخضع لبرنامج تأهيلي في تدريبات الاتحاد السعودي

يواصل الجهاز الطبي بنادي اتحاد جدة السعودى، في عملية تأهيل اللاعبين المصابين، خلال الفترة الحالية التى تشهد خوض المنتخبات لمباريات الأجندة الدولية.

ومع اقتراب عودة مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي، ترددت أنباء صحفية سعوديه عن انضمام حامد الغامدي لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.



وبدأ الغامدي المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، إذ التحق بالتمارين اللياقية رفقة زملائه، الأحد، قبل أن يؤدي تمارين انفرادية ضمن برنامجه التأهيلي طبقًا للمصادر ذاتها التي كشفت عن إكمال البرازيلي لويز فيليبي التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي عقب شفائه من إصابة عضلية، والأمر ذاته ينطبق على الفرنسي كريم بنزيما.



إلى ذلك، واصل مهند الشنقيطى برنامجه التأهيلي بالجري حول المضمار بعد نهاية برنامجه العلاجي عقب خضوعه إلى عملية جراحية في العضلة الخلفية.



من جهته، ضم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الفريق عددًا من لاعبي الشباب إلى الحصة التدريبية لتعويض النقص في صفوف الفريق بسبب غياب اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف الحالية تزامنًا مع «أيام فيفا».