رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية تصدرت مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم بالتزامن مع بدء استقبال طلبات التقديم على وظائفها المعلنة مؤخرًا بنظام التعاقد وذلك للجنسين.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، توافر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسَيْن، أما مجال الإمامة والأذان فللرجال فقط.

موعد ورابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

وفي مجال الدعوة اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جدًّا فأعلى.

أما في وظائف الإمامة والأذان ومراقبي المساجد وحراس الأمن فاشترطت الوزارة حصول المتقدم على الشهادة الثانوية كحد أدنى.

كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على هذه الوظائف إلى التقديم عبر البوابة الإلكترونية https://www.moia.gov.sa/career/Pages/Default.aspx.

وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق 15 رمضان 1445هـ/ 25 مارس 22024هـ، إلى 22 رمضان الجاري 1445هــ الموافق 1 أبريل 2024م.